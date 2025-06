Sanremo, successo per la raccolta fonti dell'Angi all'associazione “La Casa Grande di GIZ”

I rappresentanti della Sezione A.N.F.I. di Sanremo, guidati dal Presidente Mar. Cav. Antonio Piccirillo, hanno organizzato in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Imperia, presso la location de il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, una manifestazione a scopo benefico, per la raccolta fondi a favore dell'Associazione “La Casa Grande di GIZ” sito in Arma di Taggia che

opera per il benessere di piccoli pazienti affetti da autismo.



Alla manifestazione sono intervenuti Autorità Civili, Militare e Religiose. La serata presentata in modo impeccabile dal socio simpatizzante Sig. Agostino Orisino, visto !'esibizione di Artisti di un certo spessore come: il Tenore Gaetano Labalestra, Marco Genovese e figlia Diletta, la Soprano Emanuela Carotenuto il cantante Paolo Rossi, la cantante Aurora Giudici nonché la piccola Viola Maria Vivo di solo 10 anni ma già molto nota per aver partecipato alla trasmissione televisiva su Rai “The voice” presentata dalla Clerici e la Pianista Maestra Tiziana ZuninoO. Tutti gli artisti intervenuti

hanno deliziato il pubblico presente ricevendo dallo stesso scroscianti applausi a testimonianza della loro bravura.



Inoltre, vi é stata una sfilata di moda creata da Alessia Pavone Event con abiti forniti dalla boutique “Daphné e Saphir" sito in Via Matteotti Sanremo, con il sottofondo musicale del sax Mickey VEE. Grazie ai fotografi Marco Pugno e Mauro Caruso, che hanno svolto un lavoro veramente eccellente.



Si sono esibite sul palco, sulle note della canzone del Festival di Sanremo “Cuoricini”, le piccolissime ballerine della scuola di danza delle maestre Elisa Rosano e Alessia Pavone. Il balletto ha mandato in visibilio tutto il pubblico presente in sala che le ha ringraziate con una standing ovation durata qualche minuto.



Nel corso della manifestazione, il presidente cav. mar. Antonio Piccirillo, il vice presidente ten. Biagio Gioitta ed il sindaco mar. mag. aiutante Angelo Botticelli dell’associazione A.n.f.i. sez. di Sanremo, hanno consegnato targhe ricordo, al comandante provinciale della guardia di Finanza di imperia, colonnello Omar Salvini, che ha sempre sostenuto e apprezzato tutte le iniziative intraprese dalla sezione e al tenore Gaetano Labalestra che da circa 10 anni ha sempre partecipato a tutte le manifestazioni che la sezione di Sanremo ha organizzato.



Con orgoglio, la Sezione A.N.F.1. di Sanremo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, rivolgono un sentito e doveroso ringraziamento a tutto il pubblico presente alla manifestazione che ha consentito di raccogliere la considerevole cifra di Euro 4.070 che, a mezzo bonifico bancario, é stata accreditata sul conto dell’'Associazione rappresentata dal Signor Mino Casagrande. Gli organizzatori ringraziano lo sponso la 'Poliurea Italia' per il contributo offerto.