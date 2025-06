Estate a Ospedaletti: dalla Festa della Musica all'arrivo di San Giovanni dal mare

Anche ad Ospedaletti domani 21 giugno si celebra la Festa della Musica a partire dalle ore 18,30 presso il portico del Municipio e nella vicina Piazza San Giovanni. L'evento musicale sarà a cura dell'associazione culturale Ars Longa che si avvale del supporto dell'Accademia Musicale di Ospedaletti e di Sanremo Musica 2000.

Domenica 22 giugno, dopo il successo dell'anno scorso, si ripropone 'Aperiacciuga', un appuntamento molto gradito a residenti e turisti. A partire dalle ore 18 nello stand allestito sulla Pista Ciclopedonale di fronte al Palazzo Comunale, i volontari del Descu Spiaretè propongono un cartoccio abbondante di acciughe fritte sul posto ed un bicchiere di buon vino, con sottofondo musicale, l'ideale per creare un'atmosfera allegra e goliardica, accompagnata da buon cibo, come nello spirito che anima da sempre il Descu Spiaretè e il suo leader Aldo 'Pantera' Germinale.

L'evento che da anni caratterizza la prima parte del Calendario delle Manifestazioni Estive a Ospedaletti non può non essere che quello collegato alla festività del Santo Patrono San Giovanni. Come da tradizione, lunedì 23 giugno cioè il giorno prima delle celebrazioni ufficiali, gli ospedalettesi si preparano ad accogliere l'arrivo del Santo Patrono con un pic-nic serale sull'ampia spiaggia libera davanti al Municipio: le famiglie si ritrovano fianco a fianco e si scambiano parte delle specialità gastronomiche che ognuna di loro ha preparato per l'occasione. Al calar delle tenebre, si accende un grande falò che serve da punto di riferimento per lo sbarco via mare di San Giovanni su una zattera, tra gli applausi e le invocazioni di gioia di tutti i presenti, comprese le decine e decine di bambini festanti. Questo è “Aspeitandu San Giuani” ed anche in questo caso la comunità potrà contare sul supporto dell'associazione di volontari del 'Descu Spiaretè'.

Il giorno dopo, martedì 24 giugno, si celebra ufficialmente il Santo Patrono con una Santa Messa alle ore 18 presso la Chiesa di San Giovanni cui seguirà la solenne processione con la statua di San Giovanni attraverso le vie di Ospedaletti.