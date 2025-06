Studentessa dell'Amoretti di Imperia si aggiudica una delle 54 borse di studio per la categoria 'Start - Matricole'

La studentessa Rachele Lanteri, iscritta al quinto anno sezione C (indirizzo Socioeconomico) della sede di Sanremo dell'Istituto di Istruzione Superiore Amoretti e Artistico di Imperia, nell’ambito del Concorso nazionale '100 Borse di studio per merito', promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo e riservato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori intenzionati a immatricolarsi in Università Cattolica, è risultata vincitrice di una delle 54 borse di studio previste per la categoria 'Start - matricole'.

I criteri di selezione hanno previsto una valutazione basata sul rendimento scolastico (pagelle del terzo e quarto anno) e su alcune prove scritte, tra cui un questionario a risposta multipla (logica, cultura generale e inglese) e un elaborato argomentativo. L’edizione 2025 del concorso ha registrato oltre 2000 candidati iscritti da tutta Italia. L'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori è l'agenzia fondatore e promotore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'istituto ha sede a Milano, vicino al campus dell'UCSC; il nome dell'istituto è dedicato a Giuseppe Toniolo, che concepì l'idea dell'Università Cattolica.