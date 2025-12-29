Autunno 2025: la provincia di Imperia tra clima più secco e forti contrasti meteorologici

L’autunno meteorologico 2025 si è chiuso in provincia di Imperia con un bilancio climatico segnato da precipitazioni inferiori alla media e forti contrasti termici, in linea con quanto osservato sul resto del Ponente ligure. Una stagione meno piovosa rispetto agli standard recenti, ma non priva di fasi meteorologiche intense e repentini cambiamenti di scenario. Dal punto di vista delle temperature, secondo quanto riporta l'Arpal, l’autunno è risultato lievemente più freddo della media climatica 2003-2022, confermando una tendenza meno mite rispetto agli ultimi anni. Anche nel territorio imperiese la stagione è stata caratterizzata dall’alternanza tra periodi anticiclonici stabili e irruzioni di aria più fredda di origine settentrionale.

Particolarmente evidente è stata la fase calda di metà settembre, quando un robusto anticiclone subtropicale ha interessato gran parte dell’Europa meridionale. In quei giorni anche l’Imperiese ha registrato temperature decisamente superiori alla norma, con valori tipicamente estivi soprattutto lungo la fascia costiera. Questa parentesi calda ha contribuito a un avvio d’autunno asciutto e stabile, con scarse precipitazioni. Il quadro è cambiato progressivamente tra fine ottobre e novembre, quando l’ingresso di masse d’aria più fredde ha portato a un deciso calo termico. L’episodio più significativo si è verificato nella terza decade di novembre, con la prima ondata di freddo della stagione: le temperature sono scese su valori prossimi ai minimi stagionali, soprattutto nelle aree interne e collinari della provincia, segnando un netto passaggio verso condizioni pienamente invernali.

Sul fronte delle precipitazioni, la provincia di Imperia si colloca tra le aree che hanno registrato i valori più bassi dell’intera regione. Nel trimestre settembre-ottobre-novembre, infatti, il Ponente ligure — e in particolare l’Imperiese — ha chiuso la stagione con cumulati inferiori alla media, a differenza del Levante, dove le piogge sono state decisamente più abbondanti. Ottobre, in particolare, è risultato molto avaro di pioggia, complice la persistenza di configurazioni anticicloniche sull’Europa occidentale. Nonostante il bilancio stagionale deficitario, non sono mancati episodi di maltempo localizzato, soprattutto a settembre, quando alcuni sistemi temporaleschi hanno interessato anche il Ponente ligure, seppur con effetti più contenuti rispetto a quelli registrati nel Genovesato e nel Savonese. In generale, però, la provincia di Imperia è rimasta ai margini degli eventi più intensi che hanno colpito altre zone della Liguria nel corso dell’autunno.

Da segnalare infine come, pur in presenza di una stagione relativamente secca, il pregresso pluviometrico annuale abbia contribuito a mantenere condizioni complessivamente nella norma su base annua, grazie alle piogge abbondanti registrate tra primavera ed estate. In sintesi, l’autunno 2025 in provincia di Imperia è stato più asciutto e leggermente più freddo del normale, con lunghi periodi stabili intervallati da brevi ma decisi affondi freddi. Un andamento che conferma il ruolo del Ponente ligure come area spesso meno piovosa, ma comunque esposta a improvvisi e marcati cambiamenti meteorologici.