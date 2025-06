San Romolo e Parco Marsaglia rinascono a Sanremo: conclusi importanti lavori di recupero

«Sono terminati gli interventi di recupero dell’area verde di San Romolo, che ora può essere fruita in sicurezza da cittadini e turisti. E’ stato infatti realizzato un intervento di regimentazione delle acque, con la canalizzazione in un sistema coordinato di canali di scolo e griglie di smaltimento. Questo permetterà di superare il problema di allagamenti e ristagni di acqua che si stavano verificano con sempre maggiore frequenza. Non solo: si sono concluse anche le opere di riqualificazione ambientale e funzionale di parte del Parco Marsaglia con la realizzazione, tra l’altro, di una nuova zona "belvedere” e il ripristino della fontana scenografica non più funzionante da oltre 20 anni. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, che ha permesso di raggiungere questi risultati».

Così l’assessore con delega all’ambiente e al verde Ester Moscato annuncia la fine lavori che hanno interessato l’area verde San Romolo (prato delle Monache) e il parco Marsaglia.

Nel dettaglio, i lavori a San Romolo hanno riguardato:

- sostituzione delle griglie ammalorate

- realizzazione di opere di scavo funzionali alla messa in pristino del canale di scolo al fine di riposizionare - in "quota" - le griglie di raccolta

- realizzazione di 7 nuove griglie di raccolta delle acque, al fine di convogliare correttamente le stesse nel canale di deflusso

- ampliamento della griglia destinata alla raccolta delle acque di deflusso stradale di viale dei Pini e relative opere edili complementari finalizzate ad aumentarne il coefficiente di deflusso

- creazione di nuovi punti di ispezione del canale di scolo

- realizzazione di nuova griglia stradale per il corretto funzionamento della raccolta acque presso viale dei Pini

- consolidamento della soletta sovrastante il punto d'intersezione dei vari canali di scolo

- ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche provenienti da Viale dei Pini

- pulizia dell'imbocco del canale, in prossimità della "tombinatura"

- posizionamento di 7 nuovi cestini gettacarte

Invece, le opere di riqualificazione ambientale e funzionale di parte del Parco Marsaglia hanno riguardato:

- manutenzione del verde verticale esistente e rimozione ceppaie

- realizzazione di nuovo percorso con abbattimento barriere architettoniche nell'area sita a levante, con creazione di zona "belvedere", con sedute realizzate in pietra, inserite armonicamente nel contesto esistente

- ripristino della fontana scenografica non più funzionante da oltre 20 anni, con rimessa in funzione dei "giochi d'acqua" e creazione di nuovo impianto luci

- posizionamento di nuove panchine, cestini e punti luce

- posa in opera di nuova pavimentazione drenante e ripristino del sistema smaltimento acque meteoriche

- realizzazione di nuovo impianto di irrigazione

Completeranno l'opera, coperture vegetali fiorite nelle aree a corollario della zona di intervento.