Sanremo, al via 'Parola d’autore': il festival dedicato alle voci emergenti della canzone d’autore italiana

Domani, venerdì 20, e sabato 21 giugno, alle ore 19.00, a Sanremo alla sede del Club Tenco presso l'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria (Piazza Cesare Battisti, 33) ospiterà 'Parole d'autore' festival dedicato alle voci emergenti della canzone d’autore italiana dove la parola si fa musica e la musica si fa visione.

Durante le due serate si esibiranno dal vivo – offrendo un’occasione preziosa di confronto e crescita artistica in un luogo simbolico dove passato e futuro della musica d’autore si incontrano – otto giovani talenti selezionati attraverso il format Il Tenco Ascolta, che si alterneranno sul palco per raccontare l’evoluzione e la vitalità della nuova canzone d’autore italiana.

Sul palco il 20 giugno Moà (Martina Maggi), il progetto Neno, Miriam Ricordi e la band Le Canzoni Giuste e il 21 giugno Eleonora Toscani, la band Filodiretto, Mano Manita (Marco Giorio) e Atarde (Leonardo Celsi).

Conduce Tommy Marmo.'Parole d'autore' fa parte della Contemporary Fest, la rassegna diffusa organizzata da Adrimusic, il centro di produzione musicale abruzzese diretto dal Maestro Angelo Valori.

Biglietti disponibili su CiaoTickets.

Moà

Cantautrice umbra originaria di Orvieto, Moà (Martina Maggi) ha iniziato giovanissima lo studio della musica. A 16 anni entra nell’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna e collabora con artisti del calibro di Francesco De Gregori e Andrea Bocelli. Nel 2022 conquista il prestigioso Premio Bianca d’Aponte, imponendosi per la forza della sua voce e la scrittura intensa, sospesa tra poesia e impegno civile.

Neno

Il progetto Neno nasce nel 2019 dall’incontro tra la voce di Stefano Farinetti e la musica di Andy Mancini, con un pop romantico e poetico che racconta piccoli momenti di vita quotidiana. Dopo i primi singoli di successo e partecipazioni a importanti eventi come Amici e il Concertone del Primo Maggio, nel 2022 esce l’EP autoprodotto "Neno". Nel 2025 verranno pubblicati tre nuovi singoli che, insieme a brani del 2024, comporranno l’EP “Canzoni per gli amici", frutto di una collaborazione con Filippo Ricchiardi, Andy Mancini e Paolo Tamietto.

Miriam Ricordi

Cantautrice e performer dalla forte presenza scenica, Miriam Ricordi viene da Pescara e ha saputo imporsi grazie a un rock viscerale e testi che affrontano tematiche identitarie e sociali. Dopo collaborazioni con artisti come Finardi e i Modena City Ramblers, ha pubblicato l’album “Cibo e Sesso”, un lavoro di grande impatto che unisce libertà espressiva, energia e consapevolezza.

Le Canzoni Giuste

Band con base a Pescara, nata nel 2018, unisce ironia tagliente e spirito demenziale a una solida base musicale che spazia dal rock al pop, dal rap al cantautorato. Dopo l’esordio con “Per l’amor del cielo”, la band conquista pubblico e critica con “Felici e contenti” e l’ultimo disco “Deficienza Artificiale” (2024), che affronta in chiave satirica il rapporto con la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Un progetto unico nel panorama italiano, che fonde comicità e profondità.

Eleonora Toscani

Eleonora Toscani è una cantautrice con influenze folk che scrive in italiano e inglese. Formata al Conservatorio, ha studiato anche a Chicago e Mannheim, e nel 2019 ha iniziato a collaborare con Giuseppe Anastasi. Ha pubblicato il singolo 17 PEZZI e si è esibita al MEI di Sanremo. Dopo un biennio di Composizione Pop, ha svolto un tirocinio a Dublino, che l’ha spinta a scrivere in inglese. Nel 2023 è tornata in Italia e sta lavorando anche alla nascita di un progetto musicale in inglese.

Filodiretto

Filodiretto è una band pop-rock cantautorale originaria del centro storico di Sanremo, più precisamente del quartiere "La Pigna". Formata da Tommy (autore, voce, chitarra acustica, piano), Marco Turchetto (cori, chitarra elettrica, tastiere), Ana Bolívar (cori, viola, bandola, percussione minore), Erik Boncore (cori, basso, basso fretless) e Fabio Saccoccia (batteria). Il gruppo presenta un repertorio di brani originali in italiano che spaziano dalla critica sociale alla riflessione dei sentimenti comuni. Nel 2022, si sono esibiti alla sede del Club Tenco di Sanremo, presentando il loro nuovo lavoro discografico.

Mano Manita

Mano Manita (Marco Giorio) è un cantautore e polistrumentista piemontese, attivo da oltre dieci anni con uno stile eclettico e testi ironici nelle sue “canzonette scorrette”. Dopo esperienze in band, dal 2011 si dedica al progetto solista, pubblicando album apprezzati come La Pulce Nell’Orecchio (2014) e A Pezzi (2017). Ha aperto concerti per artisti noti e collaborato con Luca Morino. Dopo una pausa, è tornato nel 2022 con singoli energici e sarcastici, accompagnato dal vivo dalla violinista Giulia Subba, e sta lavorando a nuovo materiale.

Atarde

Leonardo Celsi, alias Atarde, è un cantautore nato ad Ancona nel 2001. Dopo il debutto con Difetti di forma, ha consolidato la sua identità musicale con l’EP Muschio e la vittoria al concorso 1MNext, che lo ha portato sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024 al Circo Massimo. Il suo stile mescola cantautorato, rock e un tocco teatrale, con testi che parlano di disagi generazionali, sogni e solitudini con uno sguardo lucido e autentico.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale. L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida di Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.