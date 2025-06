Torna la grande festa del calcio veterani a Sanremo, appuntamento dal 20 al 22 giugno

Torna la grande festa del calcio veterani a Sanremo. Da domani, venerdì 20 giugno, a domenica 22 allo stadio di corso Mazzini si rinnova infatti l'ormai tradizionale e consolidato appuntamento con il Torneo internazionale Old Stars Sanremo, organizzato dall'omonima società cittadina, articolato nella competizione per over 50 (al Comunale, a 11 giocatori), giunta alla 18^ edizione, e in quella per over 60 (nel sovrastante campo Grammatica, a 9 giocatori), alla sesta edizione. Entrambe sono intitolate alla memoria del vicepresidente della società Gianfranco Lopo, scomparso prematuramente nel 2021.

Alla manifestazione partecipano complessivamente 16 squadre, provenienti da varie parti d'Italia e anche dalla Svizzera. Le partite scatteranno domani alle 16.30, per proseguire sabato dalle 8.30 alle 13. Le 8 squadre della competizione per over 50 sono suddivise nei gironi A, composto da Anni 70 Olimpia (Genova), Provincia Granda Cuneo, Robbio (Pavia) e Ospedaletti; e B, formato da G. S. Calcio Milano, Old Stars Sanremo, Nazionale Old Italia e Zurigo, guidato da Haris Skoro, ex giocatore del Torino e della nazionale dell'allora Jugoslavia. La competizione per over 60 vedrà in campo Nobis Torino, Amarcord 1987 A (Novara), Robbio e Old Stars Sanremo per il gruppo A; e Anni 60 Sheffield (Genova), Amarcord 1987 B (Novara), PFC Torino e Ubi Torino per il gruppo B. Domenica dalle 9.30 si disputeranno le finali di ciascuna competizione: da quelle per il 7° e 8° posto alle finalissime per il primo e secondo posto, in programma alle 12, tra le prime classificate nei due gironi. Gli Old Stars Sanremo si affidano ai mister Fulvio Arnaldi e Tiziano Brizio.

