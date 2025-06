'Dalla pancia al piatto - Un viaggio nell’alimentazione del bambino' un incontro in Comune a Sanremo

Si terrà il 25 giugno, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, l’iniziativa 'Dalla pancia al piatto - Un viaggio nell’alimentazione del bambino'.

L’incontro, in programma dalle 15 alle 16.30, sarà coordinato da Maria Grazia Fossati - Coordinatrice pedagogica E.Q. del Servizio 'Nidi d’infanzia e coordinamento pedagogico distrettuale - Scuola'.

Sono previsti gli interventi:

Stile di vita e alimentazione pediatrica

- Chiara Roncallo - biologa nutrizionista, Comune di Sanremo

- Anna Cricenti - dietista CAMST

Prevenzione e salute orale nei primi 1000 giorni di vita

- Silvia Roncallo - odontoiatra, esperta in odontoiatria infantile

L’incontro è gratuito, previa prenotazione (tramite il QR Code presente sulla locandina allegata) entro il 20 giugno.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sui temi dei bambini e, in questo caso specifico, della corretta alimentazione – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – L’incontro vedrà l’intervento di specialisti che potranno fornire utili consigli ai partecipanti, tra i quali auspichiamo siano presenti numerose famiglie”.

“È un evento pilota nato da laboratori educativi già sperimentati con successo nei nidi e scuole dell’infanzia Comunali, in collaborazione con CAMST – ha aggiunto Maria Grazia Fossati - Verranno condivise informazioni utili e pratiche educative, secondo un approccio di metodo che pone in valore la globalità della persona e le occasioni che insieme si possono creare per sostenerne le tante competenze".

"Durante questo evento si parlerà di stili di vita sani e consapevoli, dell'importanza delle scelte familiari per la salute dei bambini fin dai primi anni – ha spiegato la dott.ssa Chiara Roncallo - Inoltre, si affronterà con la dottoressa Silvia Roncallo, Odontoiatra esperta in odontoiatria infantile, anche il tema della prevenzione e della salute orale, spesso trascurato ma fondamentale per il benessere dei più piccoli".