Sanremo: varato per l’estate il nuovo piano di igiene urbana, confronto tra Comune, Amaie Energia e associazioni di categoria

Si è svolto ieri, a Palazzo Bellevue, un importante incontro sul nuovo “Piano estivo di igiene urbana”, il piano operativo predisposto per affrontare il picco di presenze turistiche previsto durante la stagione estiva. All’incontro hanno preso parte l’assessore all’Ambiente Ester Moscato, la dirigente dell’Ufficio Ambiente Linda Peruggi, i rappresentanti di Amaie Energia e Servizi, Gianni Punzo e Francesca Zoccarato, le associazioni di categoria. Durante la riunione sono stati illustrati i punti salienti del piano operativo.

Azioni per il decoro urbano

- incremento dei lavaggi notturni in relazione all’aumento del flusso turistico e della produzione di rifiuti

- rafforzamento dello spazzamento manuale lungo il waterfront cittadino

- potenziamento del piano diserbo nelle aree pubbliche

- derattizzazione puntuale e intensificata in zone sensibili

Contrasto all’abbandono dei rifiuti

- attivazione di una squadra dedicata esclusivamente alla rimozione degli abbandoni e alla prevenzione

- formazione di una seconda squadra operativa in orario pomeridiano per interventi rapidi prima delle serate estive

Note operative

- avvio del nuovo calendario di raccolta rifiuti specifico per le utenze balneari.

- apertura dell’ecopunto di piazza Muccioli la domenica fino alle 22.30