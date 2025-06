Sanremo: riaperto al transito veicolare il tratto inferiore di via Gioberti

E’ stato riaperto al transito veicolare il tratto inferiore di via Gioberti. La strada era stata interessata, nella parte che collega via Roma con via Bixio, da una serie di lavori di manutenzione sulle condotte fognarie. Terminati gli interventi di Rivieracqua, è stato così possibile revocare l’ordinanza che ne disponeva la chiusura al traffico.