Revoca del divieto di balneazione: Sanremo al Centro chiede maggiore tempestività "Città piena di turisti, si doveva avvertire ieri!"

Il gruppo consiliare di 'Sanremo al Centro', formato da Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea) interviene in merito alla revoca del divieto di balneazione in corso di emanazione oggi.

"Considerando che le ordinanze di divieto di balneazione riguardano l’80% delle spiagge cittadine in piena stagione - evidenzia il gruppo di maggioranza - con la città pullulante di turisti, si rimane stupiti nell’apprendere la notizia della loro revoca dai media. Se è pur vero che il sito ufficiale dell’Arpal, aggiornato in tempo reale, è disponibile alla libera consultazione, ci si chiede se negli orari in cui gli uffici comunali sono chiusi non sarebbe da prevedere un servizio di reperibilità per consentire l’attivazione dell’iter delle pratiche, o perlomeno le comunicazioni alla cittadinanza".

Sanremo al Centro sostiene anche "Cosa sarebbe accaduto se gli esiti fossero pervenuti nel pomeriggio del venerdì, ad uffici comunali chiusi fino al lunedì mattina. O, peggio ancora, se pervenissero esiti tali da richiedere l’emanazione di un provvedimento di divieto ad uffici chiusi, nel weekend. Seppure l’auspicio è che tali situazioni non abbiano a ripetersi, Sanremo al Centro ritiene che la dirigenza dovrebbe organizzare un servizio per intervenire con maggiore tempestività".