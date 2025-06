Bersaglieri, Berrino (FdI): "glorioso corpo dell'esercito italiano"

“Un sincero e sentito augurio ai Bersaglieri, glorioso corpo dell’Esercito Italiano, simbolo di dedizione, coraggio e amore per la Patria. Da 189 anni i Bersaglieri hanno incarnato lo spirito più autentico dell’unità nazionale, distinguendosi per il loro slancio, la prontezza d’azione e l’eccellenza militare. Con il loro inconfondibile passo di corsa, rappresentano una tradizione che attraversa la storia d’Italia, portando con sé valori di lealtà, disciplina e spirito di sacrificio. Con profonda gratitudine e ammirazione per il servizio prestato dai Bersaglieri ieri come oggi, in difesa dei più alti ideali repubblicani, sia sul territorio nazionale che nelle missioni internazionali di pace. Che questo giorno sia ancora di più un giorno di orgoglio per rafforzare il legame tra cittadini e Forze Armate, baluardo di democrazia e coesione sociale. Viva i Bersaglieri, viva l’Italia!”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.