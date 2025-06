Crescono ancora i pacchi consegnati dai portalettere imperiesi di Poste Italiane

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati dai portalettere in provincia di Imperia.

Il Gruppo, guidato dall’Ad Matteo Del Fante, nei primi tre mesi del 2025 ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi, in aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione. E la tendenza evidente in tutta Italia ha fatto registrare anche nell’imperiese numeri record nel primo trimestre dell’anno, con un incremento del + 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente., portando Imperia al secondo posto in Liguria e al quarto a livello nazionale.

"Il centro di distribuzione Imperia Spontone - spiega il responsabile Daniele Rabozzi - opera su un territorio che interessa, oltre alla città di Imperia, quasi 40 comuni e frazioni limitrofe per un’area di circa oltre 500 km quadrati, tra entroterra e litorale. La fascia costiera è coperta in larga parte dalla linea business mentre nelle zone rurali e paesini dell’entroterra arriviamo con i nostri portalettere che riescono sempre a coprire anche realtà non facilmente raggiungibili. L’impennata dell’e-commerce è visibile quotidianamente, già al mattino durante il carico, quando i portalettere devono riservare ai pacchi gran parte degli spazi nei loro mezzi. Ormai questo servizio è sempre più richiesto, non solo nell’entroterra e nelle valli, dato il ridimensionamento di attività commerciali e negozi, ma anche da realtà cittadine e costiere, sia operatori turistici e che privati, che preferiscono affidarsi a questo tipo di fornitura per avere un articolo senza spostarsi da casa. I nostri portalettere consegnano giornalmente da 30 ai 70 pacchi e, nella zona business, dai 60 ai 110. Il centro di Imperia Spontone lavora una media giornaliera di 1200 pezzi che arriva ai 4000/4500 nei periodi di maggior picco. Anche se gli standard di consegna sono già molto elevati, Poste si sta impegnando per migliorare ulteriormente la qualità del servizio da offrire alla clientela.”

Poste Italiane in provincia di Imperia può contare su una rete logistica composta da 4 Centri di distribuzione, supportata da una flotta di circa 150 mezzi, di cui un terzo interamente green o a basso impatto ambientale. A questo si affianca la rete Punto Poste, che include oltre 18.000 punti di ritiro in tutta Italia, tra attività commerciali e Lockers. Nell’imperiese sono presenti un Locker e circa 70 esercizi aderenti – tabaccherie, bar, cartolerie ed edicole – che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e maggiore flessibilità. Attraverso Punto Poste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini.

Le politiche attive del lavoro concordate con le Organizzazioni Sindacali e le assunzioni avviate rappresentano un tassello importante nel piano industriale del Gruppo: un modello di recapito sempre più orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla vicinanza ai cittadini, capace di cogliere appieno le opportunità offerte dal mercato in continua evoluzione.