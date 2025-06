Abbattimento del ponte sull'Argentina: un nostro lettore "Siamo perplessi per la mancanza di trasparenza sul caso"

“Quello che lascia perplessi noi cittadini, in tutta questa faccenda dell'abbattimento del ponte, è la mancanza di trasparenza e di comunicazioni tra comune e cittadini, che dovrebbe essere la prima cosa, insieme al rispetto e l'umiltà verso i propri cittadini”. Sono le parole del nostro lettore Fabio, che interviene sul caso dell’abbattimento del ponte tra Arma e Riva Ligure.

“Se l'abbattimento del ponte è stato deciso a tavolino nel 2021 – prosegue - perché noi cittadini non siamo stati fatti partecipi, della volontà di abbatterlo? Perché anche l'opposizione non ha ritenuto informarci? Su un progetto così invasivo, è possibile che non si sia trovato un progetto o un rimedio per la messa in sicurezza della zona senza l'abbattimento del ponte? Perché si sono aspettati tutti questi anni per fare questo, visto che ci sono abitazioni sotto il livello dell'argine e un cantiere navale, in tutti i modelli e simulazioni che sono stati fatti come detto da voi garantite la non inondazione del fiume?”

“Noi cittadini – termina Fabio - vogliamo che il comune ci faccia presente e trasparenza sui modelli e le simulazioni fatte, con ponte già esistente, e con ponte arcata unica, che se non verrà allargata la foce e liberato tratto ostruito da vecchie arcate non cambierà niente. Qualora venga trovato un ordigno inesploso, visto che il ponte è stato bombardato e non abbattuto, durante la seconda guerra mondiale, che conseguenze ci saranno sulla popolazione e il ritardo o cambiamento dei progetti? Credo e spero che sia stato valutato tutto questo. Come credo che questo abbattimento inutile per noi cittadini se non si fa pulizia di tutto il fiume, segna il tramonto di chi non ha saputo amare Arma e di chi non ha saputo opporsi al disfacimento di una cittadina dalla storia millenaria che pian piano state cercando di cancellare”.