Vallecrosia: si dimettono da consigliere i tre assessori della giunta Perri, entrano in assise Balbis, Cuneo e Noto

I tre assessori dell'Amministrazione comunale di Vallecrosia Mirko Valenti, Deborah Mognol e Rosa Muratore hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, mantenendo il proprio ruolo esecutivo all’interno della Giunta. Come era prevedibile la decisione, condivisa in piena sintonia con la maggioranza consiliare, è stata assunta con l’obiettivo di favorire un maggiore coinvolgimento e rafforzamento dell’azione amministrativa, attraverso l’ingresso in Consiglio Comunale di tre nuovi consiglieri: Manuela Balbis, Paolo Cuneo e Rocco Noto.

I nuovi consiglieri, che subentrano ai dimissionari in base all’ordine delle preferenze espresse dagli elettori, così come i consiglieri già in essere affiancheranno da vicino gli assessori nelle rispettive deleghe, con incarichi specifici finalizzati a potenziare il lavoro amministrativo e a garantire una presenza ancora più capillare sul territorio.

"Ringraziamo i consiglieri dimissionari - evidenzia l'amministrazione vallecrosina - sia per l'impegno che stanno dimostrando nel ruolo di assessori sia per la scelta di condividere il percorso allargando la squadra in sede consiliare. Allo stesso tempo, si rivolgiamo un caloroso benvenuto ai nuovi consiglieri, certi che il loro contributo sarà prezioso per il raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato".