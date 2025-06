Pornassio, sostegno al sindaco: "Ha fatto la cosa giusta, la statale 28 non è sicura per i TIR"

Buongiorno Signor Sindaco,

sono un cittadino della provincia che spesso transita sulla statale 28.

Desidero esprimerle tutto il mio sostegno per l’ordinanza da Lei emessa.

Tenga duro! Le faranno pressioni, ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti: quella strada non è percorribile in sicurezza da TIR e autoarticolati.

I rischi da Lei descritti sono purtroppo reali. Se poi pensiamo che quei TIR passano da Pornassio solo per evitare i pedaggi autostradali…

Complimenti, Signor Sindaco. È l’unico nella vallata ad aver avuto il coraggio e il buon senso di fare ciò che è giusto per tutti.