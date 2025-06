“Egr. Direttore,

Le invio le foto delle transenne dei lavori ai Giardini Regina Elena e quello per lo scarico dei materiali di risulta di Sanremo vecchia, sempre in prossimità dei primi. Sono atti puramente vandalici scollegati a qualunque motivazione o ci sono cittadini che sono stufi di cantieri che vanno avanti come le tartarughe o che sono fermi da mesi?

È una domanda da 1 milione di dollari. In entrambi i casi non è il modo di fare.



Una lettrice”.