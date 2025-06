Ventimiglia, Tovaglieri (Lega), congratulazioni a Sindaco Di Muro per finanziamento ciclopedonale, opera strategica di respiro europeo

“Congratulazioni al Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che oggi vede premiato il suo progetto per la ciclopedonale ‘più bella d’Europa’ con il via libera al finanziamento di due milioni di euro. Un riconoscimento importante non solo al valore strategico dell’opera per un territorio a vocazione europea, ma anche al grande impegno profuso dall’amministrazione comunale in questi mesi".

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, che proseuge: "Una notizia importante per la città rivierasca, che diventerà ancora più bella, internazionale e attrattiva grazie alla nuova infrastruttura che la collegherà con Mentone. È un sogno che si realizza e che sono fiera di aver condiviso con il Sindaco Di Muro in occasione del sopralluogo che abbiamo compiuto insieme lo scorso ottobre (foto allegata). Ancora una volta la Lega dimostra la sua capacità di governare i territori con concretezza e lungimiranza, progettando e realizzando ciò che promette ai cittadini”.