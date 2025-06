Un ulivo per la scuola Asquasciati e i lavori del Service Kairos: piantato un ulivo con i Lions Sanremo

Il 3 giugno scorso, nel giardino della scuola primaria Asquasciati di Sanremo, è stato piantato un ulivo grazie all’iniziativa del Lions Club Sanremo Host, in collaborazione con la scuola. Un gesto simbolico di pace, crescita e continuità che ha visto la partecipazione attiva di alcune classi elementari. Erano presenti la Presidente del Club Loredana Maletta, i soci Guido De Angeli, Domenico Frattarola, Silvana Fassio e Danilo Moraglia.

Durante l’incontro, il Dirigente scolastico Prof. Paolo Auricchia e le insegnanti hanno presentato i lavori realizzati dagli alunni delle classi quinte A e B nell’ambito del Service Kairos, un progetto dedicato all’inclusione, alla scoperta di sé e alla valorizzazione delle diversità. Il materiale era stato consegnato ufficialmente alla scuola il 26 marzo scorso, alla presenza del Governatore Vincenzo Benza, della Presidente Loredana Maletta e del socio Giorgio Cravaschino.

I cartelloni appesi nella scuola sono frutto del lavoro coordinato dalle insegnanti Annalisa Marrone, Monica Pellegrini, Clelia Sicignano, Valerio Vailetti, Roberta Sappia, Mara Scola ed Elisabetta Bellantonio. Un percorso condiviso con tutti i docenti della scuola, che collaborano tra loro per trasmettere ai bambini valori di rispetto, collaborazione, accoglienza e conoscenze fondamentali in ogni ambito, didattico. Come sottolineato dalla scuola, “i progetti proposti hanno permesso di consolidare e ampliare competenze che saranno fondamentali per i cittadini del futuro. Come sempre, tutti gli alunni hanno accolto e svolto con entusiasmo e impegno le attività proposte nei fascicoli e nella realizzazione dei cartelloni che siamo stati orgogliosi di mostrare.”

La giornata ha rappresentato un momento prezioso di incontro tra mondo scolastico e Lionismo, all’insegna dell’educazione, della partecipazione e del servizio alla comunità. Un’occasione che ha rafforzato un legame già solido, con l’augurio, condiviso da entrambe le realtà, di continuare a collaborare anche in futuro.