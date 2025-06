Domani Coldirodi celebra il centenario di Libereso Guglielmi con un evento culturale a Villa Luca

In occasione del centenario dalla nascita del celebre botanico Libereso Guglielmi, il Comune di Sanremo ha organizzato un evento, denominato “Pic Nic in musica a Villa Luca”, che si terrà domani di fronte al museo di Villa Luca a Coldirodi. L’iniziativa è promossa dal Club Tenco, associazione culturale senza scopo di lucro, e si propone di coniugare arte, natura e memoria storica in un contesto familiare e partecipativo.

Libereso Guglielmi, nato a Bordighera il 20 aprile 1925 e scomparso a Sanremo nel 2016, è stato un personaggio chiave della cultura ligure e italiana. Allievo di Mario Calvino, Guglielmi è noto per il suo impegno nella divulgazione scientifica, l’amore per il disegno e l’ambiente, e per aver intrecciato rapporti con figure di spicco come lo stesso Italo Calvino e l’illustratore Antonio Rubino, entrambi profondamente legati al territorio sanremese.

Il “Pic Nic in musica” rappresenta anche un momento di valorizzazione delle frazioni cittadine e delle risorse locali, come previsto dalle Linee Programmatiche di Mandato 2024–2029 approvate dal Consiglio Comunale, che puntano su un rilancio culturale diffuso e sulla promozione integrata del patrimonio artistico e naturale di Sanremo.