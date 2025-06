Sanremo: venerdì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato, per venerdì prossimo alle 16, il Consiglio comunale di Sanremo. All’inizio, come sempre, verranno trattate le interpellanze e interrogazioni, nel cosiddetto Question Time.

Quindi, alle 17.30, sarà la volta dei punti all’ordine del giorno dell’assise con una serie di ratifiche di delibere di Giunta relative al Tuel. In discussione anche gli interventi all’ex convento dei gesuiti di via Palazzo, l’approvazione del nuovo regolamento per gli artisti di strada, l’aumento di capitale sociale do Amaie Energia, i conferimenti da parte del Comune alle stessa società, l’approvazione del piano economico finanziario del Mercato dei Fiori e l’approvazione delle linee guida piano industriale decennale.