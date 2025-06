Confartigianato Imperia deposita il tariffario dei carrozzieri: strumento di tutela per le imprese in caso di controversie

Confartigianato Autoriparazione della provincia di Imperia ha depositato ufficialmente presso gli enti competenti il nuovo tariffario di riferimento per la manodopera e le attività delle imprese di carrozzeria associate. Il documento aggiornato è stato trasmesso alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, al Tribunale di Imperia, al Coordinamento dei Giudici di Pace, nonché ad ANIA e ADICONSUM. Con questa iniziativa, Confartigianato intende offrire alle imprese associate un parametro ufficiale e trasparente, utile in caso di controversie legali o assicurative e nei rapporti con la clientela e con le compagnie.

“Abbiamo provveduto a migliorare e adeguare il nostro tariffario, aggiornandolo in base ai reali costi sostenuti dalle imprese e all’evoluzione del mercato” – spiega il Presidente degli Autoriparatori di Confartigianato Imperia, Sergio Camillò. “Questo strumento è oggi un riferimento serio, attuale e condiviso, che consente alle carrozzerie associate di tutelare con maggiore forza il proprio lavoro e la propria professionalità, soprattutto in sede di controversia con le compagnie assicurative o in ambito giudiziario.”

Il nuovo tariffario depositato da Confartigianato trae origine da una analisi accurata e aggiornata dei costi reali che le carrozzerie si trovano a sostenere quotidianamente. In particolare comprende:

· costi fiscali e contributivi per il personale;

· spese per la sicurezza e la formazione continua;

· costi ambientali, inclusi quelli per gestione e smaltimento dei rifiuti;

· aggiornamento tecnico e manutenzione delle attrezzature e dei sistemi di diagnosi elettronica;

· spese generali di gestione (energia, affitti, assicurazioni, amministrazione);

· materiali di consumo tecnici e specializzati necessari per garantire riparazioni conformi agli standard qualitativi.

Il tariffario può essere utilizzato formalmente e in via esclusiva dalle imprese associate a Confartigianato, e costituisce un valido riferimento anche nei procedimenti civili avanti il Giudice di Pace. Per rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori, Confartigianato metterà a disposizione delle carrozzerie associate un cartello personalizzato da esporre in officina, evidenziando l’adesione all’iniziativa e l’adeguamento economico applicato.

Confartigianato continuerà a sostenere concretamente le imprese di autoriparazione della provincia di Imperia, offrendo strumenti utili e aggiornati per la difesa del lavoro artigiano e per garantire un mercato corretto e trasparente. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 389.9588821 o l'indirizzo email giovannini@confartigianatoimperia.it