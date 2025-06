Sanremo: modifiche piazza Eroi e allargamento dehors, il pensiero della nostra lettrice Paola

La nostra lettrice Paola ci ha scritto dopo aver letto la mail di Marco, in relazione piazza Eroi e movida:

“Qui si sta cedendo alle pretese degli ambulanti e dei ristoratori che evidentemente portano più voti dei poveri cittadini. Si parla solo di Festival, di quanto siano pieni di turisti alberghi, case vacanze e ristoranti e bar che certo portano soldi e tanti, ma a pochi. Chi invece ci rimette siamo noi residenti che viviamo in una città caotica e sporca, con strade e marciapiedi indecenti in centro come in periferia. Spiace vedere la città in queste condizioni ma non perdiamo la speranza che qualcuno finalmente si ribelli a questa logica del profitto a favore di pochi e si voglia ripensare a queste modifiche di piazza Eroi e dell'ampliamento del 50% dei dehor (che riducono drasticamente il passaggio a pedoni, carrozzine con bambini e disabili)”.