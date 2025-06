Vallecrosia: sabato prossimo nella città alta una serata conviviale in attesa della giornata di 'Santa Crescenza'

In attesa della giornata dedicata a 'Santa Crescenza', che si terrà domenica con la Santa Messa e la tradizionale processione, il borgo di Vallecrosia Alta si prepara a vivere un momento di festa e condivisione. Sabato dalle 19.30 in piazza del Popolo, si terrà un festino aperto a tutti, pensato per creare un clima di accoglienza, comunità e partecipazione.

Una serata all’insegna della musica, della carne alla brace e del piacere di ritrovarsi nel cuore del paese, riscoprendo il valore dello stare insieme. Sarà un momento semplice ma sentito, che anticipa e accompagna spiritualmente e simbolicamente la festa di domenica.