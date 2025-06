Sanremo: domenica prossima picnic in musica a Villa Luca di Coldirodi per i 100 anni di Libereso Guglielmi

Continuano gli eventi dedicati a Libereso Guglielmi organizzati dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali in occasione del centenario della nascita del giardiniere della famiglia Calvino e botanico di fama internazionale, a cui Sanremo è profondamente legata.

Domenica si svolgerà nei giardini di Villa Luca (Coldirodi) il “Picnic in musica”, un’iniziativa composta da laboratori artistici, percorsi alla scoperta delle erbe spontanee, intrattenimenti musicali. Dopo il picnic in giardino (ognuno dovrà portare il proprio pranzo), a partire dalle 14.30 si svolgerà il contest “La torta selvatica”.

Per parteciparvi sarà necessario portare una torta verde già preparata a casa, ovvero una torta verde “selvatica” che preveda, come unica regola, quella di usare nella ricetta almeno una delle erbe spontanee utilizzate da Libereso nella sua torta selvatica: ortica, cicerbita, raperonzolo, papavero, cicoria, grespino, radicchio selvatico, tarassaco, borragine, bietola di prato, cipolla.

Alle 15, un’apposita giuria decreterà il vincitore. In palio i seguenti premi:

- primo premio: una cena per due persone alla trattoria “Da Linda”

- secondo premio: una cena per due persone alla pizzeria “Rewind”

- terzo premio: aperitivo per due persone al cocktail bar “Fizz”.