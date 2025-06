Il FAI premia il Ponente ligure: il complesso degli Agostiniani di Pieve di Teco e il Santuario della Madonna della Guardia di Sanremo tra i ‘Luoghi del Cuore’ d'Italia

Ottimi risultati per la provincia di Imperia nella 12ª edizione del censimento "I Luoghi del Cuore" del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, un'iniziativa dedicata alla cura e alla valorizzazione dei siti più amati d'Italia. Il Complesso monumentale degli Agostiniani di Pieve di Teco si è distinto, raggiungendo il 5° posto nella classifica regionale ligure e il 49° a livello nazionale. A seguire, il Santuario N.S. Madonna della Guardia di Sanremo si è aggiudicato il 9° posto in Liguria e il 113° a livello nazionale.

L'edizione 2024 del censimento del FAI si è conclusa con un impressionante totale di 2.316.984 voti raccolti, confermandosi un'eccezionale espressione di coinvolgimento attivo e coesione sociale. Oltre all'adesione dei singoli cittadini, si è registrata una forte partecipazione delle comunità: 196 realtà in tutta Italia, tra associazioni, comitati spontanei, Comuni e Parrocchie, si sono mobilitate per esprimere il loro attaccamento ai luoghi e l'urgenza di proteggerli e valorizzarli, riconoscendone il profondo valore identitario. Quest'anno, ben 221 luoghi – un numero record – hanno superato la soglia minima di 2.500 voti, garantendo l'accesso al Bando, aperto fino all'11 settembre, per il sostegno a progetti di restauro e valorizzazione culturale.

A trionfare nell'edizione 2024, con 72.050 voti, è stato il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato (AT), segnando la prima volta per questa provincia sul gradino più alto del podio. Questo luogo è strettamente legato alla figura di Don Bosco, che lo acquisì nel 1877 salvandolo dall'abbandono. I voti sono stati raccolti non solo a livello locale, ma anche nelle scuole salesiane in vari paesi del mondo, dall'India alla Colombia, dalle Filippine al Messico, a testimonianza dell'attualità e dell'importanza dell'eredità educativa del fondatore. Al secondo posto si è classificata la Fontana Antica di Gallipoli, con 62.967 segnalazioni, uno degli emblemi culturali della città, per la quale si sono unite numerose realtà del territorio. In terza posizione, la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, frazione di Lerici (SP), dove una piccola ma tenace comunità si è mobilitata per proteggere il proprio patrimonio culturale, raccogliendo 47.012 voti. La classifica completa è disponibile su www.iluoghidelcuore.it.

La dodicesima edizione de "I Luoghi del Cuore" ha consolidato il proprio successo, superando i 2 milioni di voti espressi e affermandosi come uno strumento propulsore di partecipazione e impegno civico.