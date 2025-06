Sanremo, via Matteotti, lo sfogo di un nostro lettore: "Situazione inquietante per la pavimentazione di via Matteotti" (Foto)

Un nostro lettore ci scrive per segnalare il degrado che si presenta in centro a Sanremo:

"Scrivo da cittadino che ama profondamente la propria città, con un senso di frustrazione ormai perenne per la poca attenzione. Un esempio? Via Matteotti, dove da tempo alcune porzioni della pavimentazione risultano visibilmente scollate e traballanti. Ho personalmente informato gli uffici competenti tramite l’URP ormai mesi fa, ma come troppo spesso accade non è arrivata nessuna risposta. E, cosa ancor più grave, nulla è cambiato. Non credo sia un lavoro impossibile: basterebbe l’intervento di due operai comunali con un sacco di cemento per sistemare la situazione. Vi preghiamo, abbiate più cura della nostra città".