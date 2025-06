Sospensione del Trattato di Schengen: a Ventimiglia la rassegna “Confini 10 anni di volti, voci e solidarietà"

Dopodomani, 11 giugno, cadranno 10 anni esatti dalla decisione del Governo Francese di chiudere i propri valichi con l'Italia e di sospendere il Trattato di Schengen.

Un momento che ha inciso sulla vita di migliaia di persone e che ha mutato in profondità la realtà di Ventimiglia e di tutte le cittadine sul confine italo-francese.

Per riflettere su questo avvenimento e sul contesto attuale, per approfondire scenari geopolitici globali, per ricordare chi ha visto le proprie speranze infrangersi su un muro invisibile, per ringraziare chi in questo decennio si é impegnato e ha mostrato empatia verso le persone in viaggio, il progetto Mosaico di Frontiera – realizzato da Caritas Intemelia, Comune di Ventimiglia, Diaconia Valdese, Janua Forum, Popoli in Arte e WeWorld Onlus, con il sostegno di Compagnia di San Paolo – dà vita alla rassegna “CONFINI: 10 anni di volti, voci e solidarietà" che entrerà nel suo clou proprio nei prossimi giorni.

- 𝟏𝟏 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎, in Piazzale De Gasperi a Ponte San Ludovico, 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐡𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐚, con la partecipazione di rappresentanti delle comunità cattolica, valdese, ortodossa e musulmana. Parteciperanno: Imam Elkhabti Mbarak e Taki Hassan (Presidente del Centro Islamico di Ventimiglia), Abu Bakr Moretta (Presidente della COREIS - Comunità Religiosa Islamica Italiana), padre Claudiu Mihai (Parroco della Chiesa ortodossa rumena di Sanremo), Pastore Jonathan Terino (Chiesa Evangelica Valdese), Mons. Antonio Suetta (Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-San Remo)

- 𝟏𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎, nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant’Agostino, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥 "𝐋𝐮𝐦𝐮𝐦𝐛𝐚, 𝐞𝐫𝐨𝐞 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨" (BeccoGiallo Editore, 2025), dedicata alla figura di Patrice Lumumba, protagonista nella lotta per l’indipendenza della Repubblica Democratica del Congo. Interverranno l'autore Luca Catalano e Maurizio Marmo, Presidente di Caritas Intemelia.

- 𝟏𝟒 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖, sempre presso il Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, si terrà la 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀.

- si comincia alle 18 con il 𝐭𝐚𝐥𝐤 "𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨: 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚" , con la partecipazione di Paolo Lambruschi (Avvenire), Tareke Brhane (Presidente Comitato 3 Ottobre), Giorgio Fornoni (giornalista per Report), Alessandra Ballerini (avvocato per i diritti umani), Silvia Cavazzini (operatrici umanitaria). Il dibattito sarà incentrato sui conflitti e sui flussi migratori su scala globale, spaziando dalle frontiere tra Stati Uniti e Messico al Corno d’Africa, dal Mediterraneo fino ai confini interni dell’Europa e alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, attraverso la vivavoce e le testimonianze dirette di operatori umanitari e reporters.

- 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎:3𝟎 "𝐂𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀", rivolta a tutte le persone che, in questi 10 anni di controlli e respingimenti alla frontiera da parte del Governo Francese, hanno offerto il loro prezioso contributo di umanità a chi si è trovato in difficoltà: un momento di condivisione e ringraziamento per il loro impegno. Prenotazioni via sms o Whatsapp ai numeri: +393939461870 (Maurizio) o +393474311970 (Jacopo).