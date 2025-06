Successo e talento al concerto di pianoforte dello Studio “Sanremo Musica 2000”

Si è tenuto ieri pomeriggio, in un clima di grande emozione e partecipazione, il concerto di pianoforte degli alunni dei corsi medi e preparatori dello Studio “Sanremo Musica 2000”.

L’evento, svoltosi a Palazzo Roverizio, ha riscosso un notevole successo di pubblico, confermando ancora una volta quanto la musica sia capace di unire, emozionare e valorizzare il talento dei più giovani.

I ragazzi si sono espressi al meglio, regalando al pubblico un viaggio musicale vario e coinvolgente. Brano dopo brano, si è percepita non solo il loro impegno, ma soprattutto la passione che ciascuno ha saputo trasmettere attraverso le note. Dai primi approcci alla tastiera ai pezzi più complessi, ogni esibizione ha rappresentato una piccola conquista personale e artistica.

Un plauso va alla prof.Erica Martini dello Studio Sanremo Musica 2000, che con dedizione e sensibilità ha saputo accompagnare gli allievi in questo percorso ma anche alle famiglie, che con entusiasmo e supporto hanno reso possibile tutto questo.

Gli applausi più sentiti sono ovviamente per loro, i giovani pianisti, che con coraggio e determinazione hanno donato al pubblico un pomeriggio di grande bellezza.

Il concerto di ieri è stato molto più di una semplice esibizione: è stato un momento di condivisione, crescita e orgoglio. Un autentico encomio alla musica e al valore dell’educazione artistica.

Prossimi Appuntamenti :

Sabato 14 giugno ore 21:00

Concerto pianistico di musica classica

Domenica 15 giugno ore 21:00

Concerto del coro” coccole d’armonia”