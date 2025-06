Il Centro Diurno di Sanremo porta in scena le emozioni: uno spettacolo teatrale per raccontare la forza della trasformazione

Mercoledì prossimo alle 18, al Teatro Parrocchiale della Chiesa Santi Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia (via Mons. G. Giauni), andrà in scena lo spettacolo teatrale “Densin uiv mai art”, esito finale del laboratorio di teatroterapia condotto presso il Centro Diurno di Sanremo, in collaborazione con l’Associazione ALFaPP (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici). “Il laboratorio, attivo da circa un anno – spiega il dr. Federico Fortugno, direttore del Centro Salute Mentale e Dipendenze Sanremo - ha coinvolto dieci utenti e operatori del Centro, seguiti da una professionista formata nella conduzione di attività teatrali a mediazione corporea – la dr.ssa Michela Moccafiche - con il supporto dell’intera equipe multidisciplinare.

La teatroterapia si configura come un’attività espressiva che utilizza tecniche teatrali per favorire il benessere della persona, facilitando l’esplorazione e la trasformazione dei vissuti interiori. Il percorso si è articolato in una prima fase di training pre-espressivo (respirazione, rilassamento, mimica, gioco) e una successiva fase di improvvisazione teatrale, nella quale i partecipanti, partendo dai propri vissuti, hanno potuto mettersi in gioco e sperimentare nuove forme di comunicazione e relazione. Il gruppo ha rappresentato uno spazio protetto ma dinamico, dove rispecchiarsi, riconoscere le proprie emozioni e riscoprire un ponte tra sé e il mondo esterno.” Nel tempo, dal lavoro laboratoriale è emersa in modo spontaneo una storia corale, frutto di idee condivise, che si è trasformata in un vero e proprio copione teatrale. Il titolo scelto dal gruppo, “Densin uiv mai art”, è un originale gioco di parole che richiama la pronuncia inglese di “Dancing with my heart”, ovvero “Ballando con il mio cuore”. Un modo ironico, creativo e profondamente simbolico per raccontare il percorso fatto: un viaggio emotivo e artistico in cui il cuore è diventato movimento, voce, gesto, incontro.

“La performance teatrale – precisa il dr. Marco Mollica, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - rappresenta non solo la conclusione di un percorso terapeutico ed espressivo, ma anche un’occasione preziosa di apertura verso la cittadinanza, per dare visibilità alla bellezza e alla complessità dell’esperienza umana vissuta all’interno dei servizi di salute mentale.”

“La Direzione di ASL 1 – afferma il Direttore Generale Dott.sa Maria Elena Galbusera - esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli utenti, dagli operatori e dai professionisti coinvolti nel progetto di teatroterapia del Centro Diurno di Sanremo.

“Densin uiv mai art” rappresenta un esempio concreto di come la cura possa esprimersi anche attraverso linguaggi creativi ed esperienziali, capaci di valorizzare la persona nella sua interezza e unicità. Iniziative come questa confermano l’impegno della nostra Azienda nel promuovere una salute mentale di comunità, fondata sull’inclusione, sulla partecipazione attiva e sul riconoscimento della dignità di ogni percorso umano. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo importante momento di condivisione, certi che esperienze di questo tipo continueranno a generare valore, dentro e fuori i nostri servizi.”