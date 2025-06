Istruzione: un anno all’estero durante la scuola superiore all’Istituto Fermi Polo Montale

Al plesso Montale di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, al liceo OSA con la fine dell’anno scolastico alunni e professori fanno il bilancio, assolutamente positivo, della frequenza all’estero durante la classe quarta superiore:

• due alunni della classe 4T hanno frequentato un semestre all’estero, Dorothea Calabrese in Irlanda e Arno Ballestra in Canada

• un alunno brasiliano, Thomas Avila, ha frequentato per l’intero anno scolastico la 4T con eccellenti risultati.

Un anno o un semestre all'estero durante la scuola superiore è un’esperienza formativa che il nostro Istituto promuove e che ha sempre dato ottimi frutti. I ragazzi si possono integrare in una nuova cultura, sperimentando nuove tradizioni, usi e costumi, aprendo la mente a nuove prospettive e ampliando il proprio bagaglio culturale. Inoltre l'uso quotidiano della lingua straniera favorisce un miglioramento notevole delle competenze linguistiche, essenziali per la comunicazione e per la crescita professionale futura, come ha dimostrato in Italia Thomas, acquisendo ottime competenze in italiano che lo hanno portato a poter svolgere nella lingua di Dante le stesse verifiche dei suoi compagni di classe. Thomas ha anche partecipato alla vita sportiva cittadina, entrando da campione nella squadra di basket, la Ranabo.

Infine bisogna considerare che l'anno all'estero è un'occasione per mettersi alla prova, aumentando la fiducia in se stessi e la consapevolezza delle proprie capacità, sapendosi adattare e divenendo maggiormente indipendenti e pronti alle sfide del futuro. Complimenti ai ragazzi che hanno avuto la determinazione e il coraggio di mettersi alla prova.