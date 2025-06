Sanremo: spazzatura 'selvaggia' tra la città vecchia e via Galilei vicino al Don Orione, la segnalazione (Foto)

Spazzatura ‘selvaggia’ a due passi dal Don Orione, in via Galilei, dove c'è un area cantiere per la raccolta dei detriti edili. Ce lo segnala la nostra lettrice Cinzia:

“Da tre giorni la spazzatura gira e rigira nella zona, con i sacchetti di ‘fortuna’ che si rompono per varie cause. C'è una scala che porta alla Pigna e proprio in via Porta Santa Maria e zone limitrofe ci sono un bel po' di appartamenti uso turistico. Non è che gli operatori ecologici non passano e non vedono. Per ragioni incomprensibili non intervengono. Non è la prima volta che accade”.