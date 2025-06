Sanremo, Luisa Franza presenta “Il Quinto Campionato” a Recco

Il libro “Il Quinto Campionato”, nuova uscita e quarto della serie di “Favoline“ scritte da Luisa Franza, istruttore federale di vela, Console del Mare di Sanremo che è stata insignita quest’anno della Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI, è stato presentato il 5 giugno a Recco.

"Non si tratta di un manuale di vela ma di un libro che vuole portare un sorriso tra i bambini (e non solo) ed invogliarli ad andare in barca a vela prendendo esempio da questa banda di simpatici animali, descritti ed illustrati nel libro, che diversi, anche nemici per natura, si trovano però tutti assieme per passione per diventare inseparabili amici ed esperti velisti" - dice Luisa Franza.

“Il Quinto Campionato”, come i libri precedenti, è realizzato con fini benefici che vanno a rotazione ogni anno tra Ospedale Gaslini e Guardia Medica Pediatrica.