I calciatori non piangono: Giandomenico Mesto dal debutto tra i lettori all’incontro con gli studenti a Villa Nobel

Ha fatto il suo esordio sabato scorso il libro “I calciatori non piangono”, scritto dall’ex giocatore di Serie A Giandomenico Mesto insieme allo psicologo Davide Bellini. Dopo un partecipato e riuscito firma copie presso Ubik Libri, i due autori hanno presentato ufficialmente il loro lavoro, pubblicato da Ultra Edizioni, con il supporto della professoressa Patrizia Milanese. Un debutto che ha subito evidenziato l’interesse del pubblico verso un’opera capace di andare oltre i confini della classica narrazione sportiva.

Le pagine del libro raccontano una storia di comune unicità, un viaggio che si muove tra sogno e realtà, mettendo al centro non tanto la celebrazione di una carriera, quanto il valore umano dell’esperienza. È infatti evidente la volontà degli autori di non cadere nel solco delle tradizionali biografie, ma di costruire un racconto utile, capace di parlare a chi legge e di offrire spunti di riflessione concreti.

Il prossimo appuntamento sarà ospitato nel suggestivo scenario di Villa Nobel, grazie all’impegno dell’Associazione Italia-Svezia, da sempre sensibile alle tematiche legate al disagio giovanile. L’incontro è previsto per venerdì 15 maggio alle 17, quando gli autori saranno presentati dalla professoressa del liceo G.D. Cassini, Stefania Sandra, davanti agli studenti. L’obiettivo sarà quello di creare un dialogo autentico e significativo, trasformando il libro in uno strumento di confronto diretto con i giovani, affinché il racconto diventi occasione di crescita e consapevolezza per tutti.

GIANDOMENICO MESTO

Nato a Monopoli (BA) nel 1982, muove i primi passi nel calcio seguendo le orme del padre Nicola. A poco più di quattordici anni approda alla Reggina. Dopo due stagioni in prestito in Serie C, torna a Reggio Calabria dove debutta in Serie A, dando inizio a un percorso che lo porterà a disputare tredici stagioni nella massima serie. Nel corso della sua carriera veste anche le maglie di Udinese, Genoa e Napoli. Conclude l’attività agonistica a trentacinque anni, dopo due stagioni al Panathinaikos.

DAVIDE BELLINI

Nato a Sanremo nel 1973, è psicologo e psicoterapeuta. Vive e lavora nella sua città natale. Ha pubblicato Matti per il calcio (Bradipolibri, 2023), Siamo tutti titolari (La Gru, 2024) ed Estatescenza (Scatole Parlanti, 2025).