Ventimiglia, 'Un viaggio alle origini dell'umanità': incontro con Ferruccio Francescotti alla Croce Verde Intemelia (Foto)

Un viaggio alle origini dell'umanità al centro dell'incontro con Ferruccio Francescotti andato in scena nel pomeriggio odierno nella sala della Croce Verde Intemelia, in piazza XX Settembre 8, a Ventimiglia.

Il professore Pierfrancesco Musacchio, collaboratore vicario dell’Istituto Comprensivo Biancheri e membro del laboratorio di ricerca CEPAM dell’Université Côte d’Azur con alle spalle una solida esperienza accademica e una vasta attività di pubblicazione, ha offerto una chiave di lettura scientifica e culturale dell’opera di Francescotti, sottolineando l'importanza di riflettere sulle nostre radici e sulla nostra identità.

Nato a Ventimiglia nel 1951, Ferruccio Francescotti è un autore, appassionato di astronomia e paleoantropologia, già noto per le sue pubblicazioni in ambito tecnico e divulgativo. Ha lavorato per oltre trent’anni presso l’Aermacchi di Varese, dedicandosi parallelamente a ricerche e studi sulla preistoria e l’evoluzione umana. I suoi racconti, come "La vita insieme" e "L'incontro", offrono una ricostruzione affascinante del Paleolitico, esplorando temi come l'incontro tra Homo sapiens e Neanderthal e la diversità umana.

La presentazione è stata un successo, i presenti hanno infatti richiesto di rifare l'evento. Tra il pubblico in sala vi erano anche Giannina Borelli, presidentessa dell'Università della Terza età, Gigliola Coppo, imprenditrice ed esperta di arte, Maria Teresa Anfossi, presidentessa di Italia-Israele, Antonino Falzone, segretario di Italia-Israele e impegnato in numerose attività sociali, Patrizia Bottiglieri, dama dell'ordine al merito dei Savoia e volontaria Croce Verde Intemelia. L'iniziativa ha, dunque, dimostrato l'importanza di promuovere la cultura e la conoscenza scientifica nella comunità locale.