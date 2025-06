Al Forte di Santa Tecla un viaggio nell’eleganza di Lelio Luttazzi: inaugurata la mostra “Lelioswing” (Foto e video)

È stato inaugurato al Forte di Santa Tecla di Sanremo “Lelioswing – La musica e lo stile di Lelio Luttazzi”, un omaggio raffinato e imperdibile a una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano. La mostra, che sarà visitabile fino al 29 giugno, propone un affascinante viaggio attraverso la carriera e l’universo creativo del maestro triestino: non solo musicista e pianista jazz di straordinaria classe, ma anche showman, attore, scrittore, presentatore, direttore d’orchestra e compositore.

Curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi, l’esposizione riunisce spartiti e manoscritti originali, fotografie e filmati rari, disegni, caricature, riviste e persino abiti di scena che raccontano l’inconfondibile stile e l’ironia sottile di Luttazzi. Un’occasione unica per conoscere più da vicino un artista che, con il suo swing elegante e leggero, ha accompagnato e osservato i mutamenti di un intero secolo, come ricordava anche Mina: “Lelio, imperatore dell’understatement, aveva uno swing pazzesco e una classe che non si sono più visti dopo”.

Accanto alla mostra, la IV edizione della rassegna Swing Corner of the Fortress, curata dal Centro Studi Musicali Stan Kenton, propone un ricco calendario di eventi musicali e incontri che celebrano i grandi nomi dello swing e della musica d’autore.

Uno dei momenti clou sarà sabato 21 giugno, in occasione della Festa della Musica 2025: sulle Terrazze dei Bastioni risuoneranno le melodie di Luttazzi nel concerto “Festa della Musica per Lelio Luttazzi”, affidato all’energia travolgente di Freddy Colt and His Swing Kids.

Ecco il programma completo degli appuntamenti:

Sabato 7 giugno ore 17.00

Omaggio a Louis Armstrong con il Fabrizio Cattaneo Quartet

Giovedì 12 giugno ore 17.00

Presentazione del n.53 della rivista The Mellophonium, con la partecipazione del direttore Romano Lupi

Sabato 21 giugno ore 21.00

Festa della Musica per Lelio Luttazzi con Freddy Colt and His Swing Kids (Terrazze dei Bastioni)

Sabato 28 giugno ore 18.00

Un’estate standard, omaggio a Bruno Martino nel centenario della nascita, con Alessandro Bellati & Livio Zanellato Quartet

Gli ingressi ai concerti saranno a pagamento, mentre la partecipazione alla conferenza del 12 giugno sarà gratuita fino a esaurimento posti.

Orari di apertura della mostra:

fino al 18 giugno: giovedì, sabato e domenica 10-13 e 15-18; venerdì 9-13 e 15-18

dal 19 giugno: giovedì, sabato e domenica 17.30-23.30; venerdì 9-13 e 17.30-23.30 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)

Biglietti: 5 euro intero, 2 euro ridotto (18-25 anni), gratuito per under 18, categorie previste dal DM n. 507/1997 e possessori della Membership Card.