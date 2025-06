Sicurezza o estetica? Il Servizio Verde di Sanremo risponde al PAT sul taglio degli alberi

In riferimento agli interventi del comitato PAT apparsi in questi giorni sugli organi di stampa, il Servizio Verde del Comune di Sanremo interviene come segue: “Per dovere di corretta informazione alla collettività, ribadiamo concetti che riteniamo importanti per l'argomento sollevato e - come noto - molto in auge di questi tempi, specialmente in riferimento agli ultimi episodi di crolli repentini, che hanno coinvolto persone, purtroppo anche con esiti nefasti.

Il Servizio Verde del Comune è intervenuto con abbattimento dell'esemplare di Pinus pinea sito in piazza San Bernardo a seguito della relazione firmata dall’agronomo abilitato che ascriveva la pianta in Classe di PaC "D/ESTREMA", con obbligo - pertanto - di abbattimento urgente, a tutela della pubblica incolumità. E' evidente come qualsiasi altra esigenza, estetica, di ombreggiamento o di tradizione, venga necessariamente meno di fronte al rischio di schianto improvviso e al concreto pericolo che tale crollo possa coinvolgere persone e/o cose, come avvenuto nei recenti fatti di Genova e Venezia che, purtroppo, hanno causato la morte di un passante nel primo caso, e il ferimento di 12 persone (di cui una grave), nell'altro.

Il Servizio Verde ha agito e agisce nel rispetto del Regolamento del Verde del Comune di Sanremo, così come è richiesto a tutti i privati cittadini, e procede ad abbattimenti e potature solo in casi di grave necessità.

L'intervento in via Dante Alighieri, invece, non è stato eseguito dall'Amministrazione in quanto l’area non è di proprietà della stessa. In conclusione, ribadiamo che tanto si deve non solo come ennesima replica ad ingiustificati e continui attacchi alla Pubblica Amministrazione ma anche – e soprattutto – come dovere di corretta informazione alla collettività”.