Bordighera, modifiche alla viabilità: ecco dove

Il Comune di Bordighera informa che, per consentire i lavori di ripristino del manto stradale laddove è stata posata la fibra ottica, dal giorno 5 giugno 2025, nell’arco orario dalle ore 8.00 alle 18.00, fino al termine lavori sono stati istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri nelle seguenti vie:

− Via Romana (dal civico 133 ad incrocio via Bigarella); via Bigarella (da civico 3 a civico 12); via G. Rossi (da civico 46 a civico 40); via Neckarsulm (da civico 1 a civico 16); via Sobrero (da civico 1 a civico 13); via Coggiola; via Principessa Mafalda; via Cesare Augusto; via Bellavista; via Arziglia (da hotel Lora ad incrocio strada della Cava).

La ditta dovrà provvedere al posizionamento di segnaletica di avviso presso gli accessi condominiali al fine di avvisare la popolazione ivi residente.