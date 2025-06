Sanremo tra fiori e degrado: l'appello di una cittadina per il decoro urbano

"Egregio direttore, ho una seconda casa a Sanremo, 8 anni fa quando la acquistai forse non avevo notato il degrado e lo sporco presente. Camminando molto a piedi, lo slalom per evitare escrementi di cani è inevitabile, sacchi di immondizia in mezzo alle strade e gabbiani che banchettano non è uno spettacolo degno di Sanremo. Sotto l' arco prima di prendere salita San Bernardo l'indecenza dei rifiuti regna sovrana, salita San Bernardo sembra un colapasta quindi molto pericolosa specialmente per gli anziani. La pregherei di trasmettere agli uffici competenti affinché Sanremo sia degna di questo nome famoso nel mondo. Grazie di cuore.

Concetta".