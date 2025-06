Musica e balli: quest'estate tra Seborga ed Apricale la prima edizione del 'Onorata Milonga Festival'

Nasce a Seborga, paese di leggendaria fondazione medievale, già inserito nella cerchia dei Borghi più Belli d' Italia e Bandiera Arancione del TCI, il festival tra Italia e Argentina dedicato al Tango, le Arti e le produzioni territoriali di eccellenza.

Questa prima edizione di Onorata Milonga Festival, ideata e organizzata da Casa de Tango by Etnotango in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Seborga si svolge in 4 tappe tra giugno e agosto 2025 con appuntamenti a Imperia (6/6), Seborga (29/6), Apricale (19/7) e nuovamente Seborga (10/8). La Direzione artistica è dell’operatrice culturale Monica Nucera Mantelli, già ideatrice di Etnotango VUF Festival in Piemonte e di 100 fiori Bianchi per Manuel Belgrano in Liguria.

L’edizione 2025 di Onorata Milonga Festival offre ai tangueros milongas, esibizioni, tangoteatro, musica, charlas e a tutta la popolazione, mostre, concerti, spettacoli. E naturalmente, talks e piccole degustazioni.