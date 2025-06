Sanremo: una Manta vicino alla riva dei Tre Ponti, segnale positivo per la biodiversità del nostro mare (Foto)

Un evento davvero speciale ha emozionato ieri i bagnanti che si trovavano sulla spiaggia dei 'Tre Ponti'a Sanremo. I presenti, infatti, hanno avuto l’incredibile occasione di avvistare una manta, una delle specie pelagiche più affascinanti e misteriose, nuotare placidamente nelle acque davanti alla costa sanremese.

La manta, con il suo corpo ampio e le sue ali simili a grandi ali di farfalla, si è mostrata in tutta la sua eleganza, muovendosi lentamente e senza alcun segno di paura. Gli esperti sottolineano che è generalmente innocua per l’uomo e rappresenta un importante indicatore della salute degli ecosistemi marini. La presenza di questa creatura così rara e affascinante è un segnale positivo per la biodiversità del nostro mare, ma anche un invito alla prudenza e al rispetto dell’ambiente marino.

Viene consigliato, a chi si trovasse in zona, di mantenere un comportamento rispettoso e di segnalare eventuali altri avvistamenti alle autorità competenti. Un episodio che ha regalato a Sanremo un momento di grande fascino e che, senza dubbio, rimarrà nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di assistere a questa meraviglia della natura. L’immagine è tratta da un video girato da Alex Ruggiero.