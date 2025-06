Sanremo, discarica di rifiuti in via San Bernardo: la segnalazione di una nostra lettrice

"Buongiorno, sono una sanremese che abita fuori provincia. Periodicamente torno in città e scrivo per segnalare lo stato di degrado, ormai da troppo tempo, in piazza del mercato annonario, angolo primo tratto di via san Bernardo a Sanremo. Li, tra la casetta e la scalinata, sotto la fontanella, ci sono sacchi di rifiuti vari, cartoni e altro ancora. Chiedo a questa redazione di segnalare a chi di dovere, sia per motivi di igiene sia per decoro e rispetto ai cittadini che vi abitano e per i numerosi turisti, anche stranieri, che vi transitano durante il mercato bisettimanale. Grazie".

Questa la segnalazione pervenuta al nostro giornale dalla nostra lettrice Maria G. in merito al degrado presente in via San Bernardo.