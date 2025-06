Dal 5 al 7 giugno Simposio di Patafisica a Sanremo

Artisti, docenti universitari, poeti e intellettuali in arrivo da tutta Italia -ma anche da Parigi, e dalla Svezia- per celebrare la Patafisica in Sanremo, in occasione della chiusura del primo corso di "sapere patafisico" organizzato da Accademia della Pigna a Saremo.

Si inizia il giovedì, presso la sede di Accademia, in piazza Capitolo 1 e con docenti ospiti i milanesi Marco Maiocchi e Aldo Spinelli, artisti partecipanti alla seminale mostra del 1983 “Jarry e la Patafisica”, che porteranno le loro esperienze di pluri-diplomati in Scienza delle Soluzioni Immaginarie. Con loro Fabio Barricalla, Freddy Colt, Domenico Graglia e Alberto Pulinetti a fare gli “onori di casa” di Accademia. A seguire, performance di Andrea Illungo Bellina (artista e musicista) e poi aperitivo offerto per festeggiare la consegna degli attestati di partecipazione al corso e alcune altre onorificenze. Si inizia alle 15:30

Venerdì 6 Giugno, (dalle ore 15:00 alle 20:00) presso lo studio di architettura Alberto Pulinetti, con affaccio su piazza colombo, in centro città, si parlerà di Futurismo con Stefania Stefanelli (già ricercatrice alla Scuola Normale Superiore di Pisa, collabora con l'Accademia della Crusca) che introdurrà Stefano Bertoli (musicista e sperimentatore sonoro) con il suo “intonarumori” un raro quanto affascinante strumento musicale/ opera d’arte futurista. Con loro Alberto Cervelli (attore teatrale) reciterà poesie del periodo. La poesia ancora protagonista con Fabio Barricalla e il suo personale omaggio a FaRfa. Nella stessa giornata, arriva da Padova la patafisica Chiara Fabbri Colabich (illustratrice) e il suo “PPD” e a seguire Judith Török e Carlo Maglitto racconteranno di "Villa Biener Parco d’arte contemporanea e Museo delle culture migranti". Marco Maiocchi, in qualità di vice-curatore in Fondazione Pata avrà il piacere di svelare il catalogo di “Sanremo Patafisica”: ricerca artistica collettiva ideata da Domenico Graglia; iniziativa collante di numerosi eventi e collaborazioni in ambito ‘patafisico. Dalle ore 18 circa, aperitivo e performance dal vivo di Luisa Repola (pianoforte) e Aurora Pulinetti (flauto)

Sabato 7 Giugno (dalle ore 15:00 alle 20:00) gran finale con tutti i docenti del corso; presentazione e distribuzione gratuita di “HA-HA (A2)” la rivista e foglio di varietà patafisico. Performance teatrale Riduzione di Ubu Roi" con Lucia Barbera, Teo Ricci e Luisa Repola. La lectio magistralis di Gianfranco Coppola (Napoli) Artista e Reggente Luminoso in Fondazione Pata. Alberto Pulinetti ci parlerà di Situazionismo, Sanremo Patafisica e la nascita del corso di Sapere Patafisico presso Accademia della Pigna. Arriva dalla terra di Nobel il matematico e patafisico Patrik Wahlberg: “La Patafisica in Svezia” il suo intervento. A seguire momento di brindisi e celebrazioni, con performance Piano e Theremin dei Les Patafisichance, in arrivo da Parigi e accompagnati dal loro regista e amico Giacinto Cataldo (in odore di diplomazione)

a partecipazione agli eventi è libera e gratuita; nelle giornate di venerdì e sabato è consigliabile prenotarsi (via sms o whatsapp) al numero 3355322090 indicando nome e cognome, per garantirsi l’accesso alle lezioni e agli eventi in programma, oppure via mail a fondazionepata@officinebrand.it