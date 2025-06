Il SuperEnalotto sorride alla Liguria. Nel concorso di sabato 31 maggio, come riporta Agipronews, centrato a Sanremo, in provincia di Imperia, messo a segno un "5" da 11.168,07 euro presso il Tabacchino Palazzo, in via Palazzo, 47. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 3 giugno, sale a 8,4 milioni di euro.