Manifestazione per Gaza questa sera a Ventimiglia: lenzuoli bianchi e lanterne sul ponte Doria

Questa sera, alle 21.30, il ponte Doria — che collega Ventimiglia bassa a Ventimiglia Alta — ospiterà una manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese e contro il dramma umanitario che si sta consumando a Gaza.

L’iniziativa, che fa parte di una rete di manifestazioni promosse in tutta Italia nella stessa giornata, vuole richiamare l’attenzione sull’“intollerabile sterminio” in corso e dare un segnale di vicinanza alle vittime civili.

Durante la serata, i partecipanti porteranno teli e lenzuoli bianchi, simbolo dei sudari usati per i Palestinesi uccisi, che verranno esposti lungo il parapetto del ponte. A illuminare la manifestazione ci saranno lanterne, lumini e anche le luci dei cellulari. Non mancheranno nemmeno le bandiere della Palestina, portate in segno di solidarietà.

“Contribuiamo a far cessare l’intollerabile dramma del popolo palestinese e l’inconcepibile sterminio di Gaza”, si legge nell’appello lanciato dagli organizzatori, che invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per dare visibilità al messaggio di pace e di denuncia.