Sanremo: scorciatoia a San Martino, un cittadino segnala una discarica a cielo aperto tra pericoli e liquami (foto)

“Buongiorno Direttore,

Le scrivo per rendere nota la precaria condizione di una stradina nel quartiere di San Martino a Sanremo. Questa scorciatoia, tra i numeri civici 81 e 105 di strada San Martino, permette di andare in via Franco Norero piu celermente per coloro che abitano nei condomini della zona. Le faccio notare che al mattino e spesso percorsa da bambini, accompagnati anche da genitori, che si recano alla vicina scuola dell'infanzia ed elementare. Questa grave situazione stradale si e creata nel tempo per l'obsoleta tubazione dell’impianto fognario sottostante, con fuoriuscita di liquame da diversi punti.

Ci sono state diverse comunicazioni alla società che gestisce sia l'acquedotto della città che il sistema fognario, con telefonate o con lettere da circa un anno. Interessato anche il comune di Sanremo che ha assicurato il Suo impegno nel sbloccare la faccenda. Ad oggi tutto come un anno fa, in peggio! Non dobbiamo tralasciare i danni procurati ai terreni che confinano con questa salita: crollo di muretti, pozzanghere di materiale organico a cielo aperto, alberi da frutto seccati. Le varie sollecitazioni d'intervento non hanno portato, al momento, a nessuna risposta da parte di questa azienda, ci tengo ad evidenziarlo!!

Francesco Soave”.