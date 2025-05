Sanremo: Festa del Gioco alla Scuola Montessori in collaborazione con il Tennistavolo Regina, a beneficio dell'UNICEF (toto)

La Scuola Primaria Montessori ed il Tennistavolo Regina Sanremo hanno celebrato la ricorrenza a beneficio dell’Unicef.

“Nei giorni scorsi il cortile della scuola ha ospitato al completo tutti gli alunni dove i bambini e le bambine hanno ricevuto un piccolo gadget Unicef. Un doveroso ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Annamaria Fogliarini, alla referente del plesso Paola Revello ed a tutte le maestre che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

La giornata è stata condotta da Raffaele Regina (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo Taggia Imperia) coadiuvato dalla presenza delle volontarie Unicef Sig.re Rita Garino di Taggia, Cosima Carratta, Maria Grazia Fiordelisi e Natalina Carratta tutte di Sanremo.

L’onnipresente sensibilità profusa dall’Istituto Comprensivo Sanremo Levante verso il mondo sportivo dell’infanzia, dei bambini e dei ragazzi con in primis la Scuola Primaria del plesso Maria Montessori che durante tutto l’arco dell’anno scolastico stimola lo svolgimento delle attività di diverse discipline sportive e giochi ludici all’insegna del divertimento e dell’apprendimento.

Il Comitato Provinciale di Imperia per l’Unicef ha aderito all'iniziativa lanciata dalla ‘A.S.D. Tennistavolo Regina Academy Sanremo’ con l'obiettivo di festeggiare il gioco in tutte le sue forme, sensibilizzare tutti sull’importanza del gioco, promuovere il diritto al gioco come fondamentale per il benessere e lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

Per l’occasione ognuna delle classi 1a/2a/3a/4a/5a ha elaborato un’esclusiva opera di gruppo evidenziando il positivo rapporto fra la propria comunità scolastica, la disciplina olimpica del Tennistavolo e l’Unicef.

La totale fantasia dei piccoli artisti, un centinaio di alunni coinvolti, ha fatto sì che i giudicanti i disegni non potessero stilare una classifica di merito ma un esemplare pareggio fra le cinque big opere pervenute al Comitato Provinciale Unicef Imperia".

Gli obiettivi e gli intendimenti Unicef della giornata sono state:

* Facilitare incontri tra famiglie, bambini e comunità, favorendo la socializzazione e il divertimento.

* Fare rete nel costruire connessioni e collaborazioni tra l’Unicef le istituzioni ed altre realtà locali.

* Promuovere ed affermare il diritto al gioco come fondamentale per il benessere dei bambini.

* Far conoscere l'importanza del gioco per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini.

(…Il gioco, attività praticata in tutte le epoche, in tutti i continenti e a tutte le età, dal 20 novembre 1989, data della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è uscito dalla marginalità che gli veniva attribuita da una vecchia cultura dell'infanzia, oggi gli viene riconosciuta all’articolo 31 una dignità formativa ed educativa fondamentale…)