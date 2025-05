Imperia celebra il 79° Anniversario della Repubblica Italiana con una cerimonia solenne

In occasione del 79° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, la città di Imperia celebra la Festa della Repubblica con una cerimonia ufficiale, momento simbolico di unità, memoria e impegno civico alla presenza delle diverse Rappresentanze Istituzionali dello Stato e degli Enti locali, militari, combattentistiche e d’arma, dei reparti schierati, del mondo del volontariato e delle più significative espressioni della società civile. Alla Cerimonia prenderanno parte, inoltre, gli studenti degli istituti scolastici del capoluogo.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00 in Piazza della Vittoria con la Deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai Caduti alla presenza del Prefetto della provincia di Imperia Valerio Massimo Romeo accompagnato dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola e dal Comandante di Presidio, Col. Simone Martano, Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

A seguire, alle ore 10.30, la cerimonia ufficiale si svolgerà in Calata Anselmi, Porto Maurizio. La manifestazione comprenderà la rassegna dei reparti schierati, l’alzabandiera solenne, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica inviata ai Prefetti per la celebrazione del 2 giugno e l’intervento del Prefetto di Imperia. Successivamente si procederà alla consegna delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” ai cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite in ambito civile, sociale e professionale. Sarà, altresì, effettuata la consegna di Riconoscimenti alla Memoria ai familiari dei Caduti per la Patria nati o aventi prestato servizio in questo capoluogo al servizio della Nazione. Tali riconoscimenti saranno consegnati quale segno di gratitudine e di vicinanza delle Istituzioni a chi ha vissuto il dolore della perdita, nel ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere.

La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione della Fanfara Alpina di 'Colle di Nava', che allieterà i momenti salienti con brani solenni e celebrativi. E’ prevista, anche, una dimostrazione operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che offrirà al pubblico una simulazione di attività addestrativa, mostrando mezzi e tecniche utilizzate negli scenari di intervento.

La festa della Repubblica rappresenta un’occasione di riflessione sui valori fondati della nostra democrazia. Il 2 giugno 1946, il popolo italiano scelse la Repubblica, aprendo una nuova fase storica all’insegna della libertà, della giustizia e della partecipazione.

La cittadinanza è invitata a prendere parte e condividere questo momento di coesione, memoria e orgoglio nazionale.