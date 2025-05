Sanremo, gratis all'Ariston la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter

La finale di UEFA Champions League tra Paris Saint Germain e Inter trasmessa con ingresso gratuito al cinema Ariston di Sanremo

Il teatro Ariston, in occasione del 62° compleanno 31/05/1963-31/05/2025, regala a tutti ed in particolare ai tifosi dell’Inter, l’occasione imperdibile di vivere la magia della finale di UEFA Champions League in un ambiente unico. Il Cinema Ariston di Sanremo trasmetterà infatti l’attesa finale tra Paris Saint-Germain e Inter in programma sabato 31 maggio, con ingresso gratuito dalle ore 20 fino all’inizio della partita alle ore 21.

L’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per i tifosi di riunirsi e condividere l’emozione di uno dei match più importanti dell’anno sul grande schermo. La proiezione sarà accompagnata da un’atmosfera vibrante, in un clima di festa e condivisione, con la possibilità di godere di un'esperienza coinvolgente immersiva grazie alla qualità audio e video del Cinema Ariston, quasi come essere allo stadio.

L’evento è aperto al pubblico con accesso gratuito fino all’inizio della partita.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.aristonsanremo.com, i canali social Facebook e Instagram oppure telefonare al numero 0184506060.