Monte Vidon Combatte (FM) profuma di Lavanda: torna il festival Lavandaso dal 19 al 22 giugno 2025

Lavandaso è un festival che unisce natura, cultura, agricoltura di qualità e turismo consapevole. Dal 19 al 22 giugno 2025, Monte Vidon Combatte si trasformerà in un palcoscenico profumato di fiori, con incontri, laboratori, musica, cibo e testimonianze che valorizzano le aree interne e il loro patrimonio.

Un’edizione speciale, densa di significati, che mette al centro le radici e il futuro delle aree interne marchigiane, in un dialogo tra memoria, innovazione, ambiente e bellezza. Un programma ricco, articolato in tre giornate tra convegni, musica, cibo, camminate, mercatini, laboratori e incontri, per coinvolgere tutte le generazioni.

GIOVEDÌ 19 GIUGNO – “Aspettando Lavandaso”

Ad aprire il festival, una serata musicale e culturale dedicata a Libereso Guglielmi, il celebre giardiniere di Calvino, nel centenario della sua nascita.

Alle 21:00 in Piazza Castello, il maestro Ennio Cominetti propone Il valzer dei fiori, un viaggio tra i grandi maestri della musica classica (da Mozart a Schönberg), introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Porchia.

SABATO 21 GIUGNO – CONVEGNO, CENA ITINERANTE, MUSICA

Ore 17:00 – Convegno in Piazza

Ore 20:00 – Cena itinerante a tappe. Un percorso gastronomico tra sapori locali e creatività: Aperitivo in bottaia, Antipasto da Passamonti e Cena nel parco Rimembranze a cura degli chef del territorio Monte Formica e Altobelli’s

Ore 22:00 – Concerto nel parco

Con la musica evocativa di Bonaventura, tra suggestioni acustiche e atmosfere estive.

DOMENICA 22 GIUGNO – CAMMINATE, MERCATINI, LABORATORI, SPETTACOLI

Ore 9:30 – Passeggiata naturalistica Monte Vidon Combatte > Scentella

Cammino guidato con spuntino rurale e rientro, a cura di Valtenna Trek e volontari locali.

Ore 12:30 – Visita guidata al castello e alla bottaia

Dalle ore 16:30 – Il cuore pulsante di Lavandaso: Mercatino della lavanda e dei prodotti agricoli-artigianali (Via principale e Giardino Segreto) e Laboratori per grandi e piccoli: giochi della tradizione, truccabimbi, yoga, sacchetti profumati (a cura di Patrizia e Donatella)

Ore 17:00 – Showcooking con Ilaria Cappellacci (Teatrino) Un dolce con frutta della Valdaso e lavanda, con anteprima del libro “Dolci con frutta e fiori della Valdaso” (Ed. Giaconi).

Organizzato dal Comune di Monte Vidon Combatte con la Pro Loco, Agrituraso-Marche TRI, aziende e cittadini del territorio.